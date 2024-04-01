Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что Украине придется расплачиваться по долгам перед Западом в течение нескольких поколений при условии, что страна в принципе сохранится. Об этом руководитель региона заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Те суммы долгов, которые возникли в рамках безумных действий украинского режима, не смогут выплатить еще 3-4 поколения следующих, если эта страна останется существовать», — сказал Пушилин.

СБУ заочно предъявила Пушилину новые обвинения

Глава ДНР также прокомментировал кадровые изменения на Украине. По его мнению, на ситуацию в стране они слабо повлияют, так как являются частью обычных политтехнологий, используемых украинскими властями в сложный для них период.

28 марта Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Пушилину и председателю парламента ДНР Артему Жоге в организации президентских выборов в России. Обвинения предъявлены по статье «Коллаборационная деятельность» УК Украины.