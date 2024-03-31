Владимиру Зеленскому для прекращения огня необходимо начать с отвода войск Украины с оккупированных территорий новых регионов России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, если говорить о границах 2022 года, то надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

В Госдуме охарактеризовали Зеленского как самозванца

Политик считает, что переговоры должны сводиться исключительно к началу процесса капитуляции и освобождения юго-востока русских земель Украины от нацистской власти с проведением денацификации и демилитаризации. При этом, русский язык там должен стать государственным.

Рогов отметил, что в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и других областях вплоть до Львовской должны пройти референдумы, на которых жители выразят мнение, в составе какого государства хотят жить.