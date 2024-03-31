Япония и Китай провели консультации по вопросу сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Япония и Китай провели консультации по вопросу сброса в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с японской АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил МИД Японии.

"30 марта в Даляне (Китай) состоялись консультации между японскими и китайскими экспертами по поводу сброса в океан очищенной системой ALPS воды с АЭС "Фукусима-1", Стороны провели обмен мнениями по техническим вопросам", - говорится в сообщении ведомства.

Во встрече приняли участие представители японских властей и компании-оператора АЭС Tokyo Electric Power, а также сотрудники нескольких исследовательских институтов с китайской стороны. МИД Японии публикует информацию о таких консультациях впервые.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. Сейчас территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам. Сейчас на станции проходит уже четвертый этап сброса воды, в рамках которого, как и в ходе предыдущих этапов, планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн партиями, не превышающими 500 тонн в сутки.

Решение Токио спровоцировало недовольство некоторых стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа прошлого года, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.