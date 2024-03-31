В СМИ появились подробности кадровых перестановок в органах власти Украины

Владимир Зеленский уволил своего первого помощника и соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Украины в начале спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

С момента прихода к власти Зеленского Шефир играл большую роль в общей конструкции госуправления. Об их близких отношениях говорит тот факт, что семья Зеленского переписала на родных Шефира свои корпоративные права на украинские и офшорные компании, из-за чего его называли «кошельком президента».

Как указал собеседник издания, близкий к офису Зеленского, после начала спецоперации влияние Шефира резко снизилось. Кроме того, Зеленский не простил ему, что в первые дни СВО Шефир покинул Киев. По другой информации, первый помощник Зеленского уволился по собственной инициативе.

Свою должность Шефир занимал с 2019 года. Он является продюсером сериалов, директором студии «Квартал-95», благодаря которому Зеленский получил путевку в большую политику.