Байден предложил Трампу сыграть в гольф

Глава Белого дома Джо Байден в соцсети Х предложил экс-президенту Дональду Трампу сразиться в гольф.

«Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе», - написал американский лидер.

Байден пообещал, что даст Трампу фору.

Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином

По словам президента, Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома – после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации.