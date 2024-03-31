СМИ: Украина столкнулась с еще одной проблемой в обществе

На Украине проект закона об усилении ответственности за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола вынесут на рассмотрение депутатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».

По информации МВД, в настоящее время в стране отмечен рост случаев домашнего насилия. В прошлом году правоохранительные органы зарегистрировали более 291 тысячи фактов домашнего насилия, это на 20% больше, чем годом ранее. А количество зарегистрированных уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, увеличилось на 80%, административных — на 36%.

По прогнозу министерства, в текущем году ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, уголовных — до 30%. Законопроект предлагает усилить ответственность за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола. Документ был принят за основу Верховной Радой 22 ноября 2023 года. Вскоре его вынесут на рассмотрение для принятия в целом.

Инициирование изменений связано с ратификацией Украиной Стамбульской конвенции. Украинский парламент в 2022 году поддержал ратификацию конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Это международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, в 2012 года стала Турция. В 2021 году президент Тайип Эрдоган объявил о выходе из конвенции, указав, что цель конвенции была подвергнута изменениям и отныне документ «несовместим с социальными и семейными ценностями Турции». Европейский союз раскритиковал данное решение.