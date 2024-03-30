Финляндия изучит вопрос о продлении закрытия КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии рассмотрит вопрос о продлении закрытия автотранспортных КПП на границе с Россией в начале апреля. Как сообщил общественный вещатель Yle, обсуждение начнется "после Пасхи", то есть со 2 апреля.

Канцлер юстиции Туомас Пёюсти, который контролирует соблюдение закона органами власти, не исключает, что "серьезные основания" для продления закрытия пропускных пунктов будут найдены.

В Финляндии подготовили законопроект о беженцах и границе с Россией

Как сообщали ранее финские СМИ, КПП на границе с Россией будут закрыты до тех пор, пока не будет принят в Финляндии закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией (когда беженцев якобы используют как способ для достижения неких целей), позволяющий отказывать в убежище прямо на границе. Ожидается, что этот законопроект поступит в парламент в апреле.

Автотранспортные КПП на границе с Россией закрыты по решению правительства Финляндии с конца ноября 2023 года по 14 апреля из-за, по версии финских властей, неконтролируемого прибытия беженцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.