Взрыв произошел в многоэтажном доме под Киевом

В Белой Церкви Киевской области в результате взрыва неустановленного предмета в квартире многоэтажного дома погиб один человек, трое, включая ребенка, спасены, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, разрушены перекрытия между вторым и пятым этажами, после чего произошло возгорание. Спасатели ликвидировали пожар, передает ТАСС.

Во время работ из-под завалов извлекли тело одного человека. Из разрушенного дома спасли трех человек, среди них ребенок 2016 года рождения, который госпитализирован в больницу. Работы на месте происшествия продолжаются, есть вероятность разрушения конструкций дома, сообщили в ГСЧС Украины.

Ранее в результате взрыва газа в жилом доме в Киеве разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения.