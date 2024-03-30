СМИ: стадо овец перешло польско-украинскую границу и вызвало переполох

Стадо овец перешло польско-украинскую границу и стало причиной переполоха. Об инциденте сообщает радиостанция RMF24.

Лейтенант пограничной службы Петр Закеларж заявил, что через приборы появилось оповещение о приближении фигур к линии границы. Пограничникам удалось опознать на мониторах стадо животных, которые перешли на территорию Украины и начали пастись.

«Сотрудники в форме, прекрасно знающие приграничную территорию и ее жителей, предупредили владельца неуправляемого стада», — сказал Закеларж и добавил, что через некоторое время овцы вернулись в Польшу по зову хозяина.

Ранее сообщалось, что переговоры замглавы министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и замминистра экономики Украины Тараса Качки едва не закончились скандалом. Отмечалось, что эта встреча ни к чему не привела. Кроме того, атмосфера на переговорах ухудшилась, когда Колодзейчак заявил, что не хочет, чтобы украинцы использовали тему конфликта в переговорах.