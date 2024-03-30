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СМИ: Стало известно, каким видом рака больна принцесса Уэльская

У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон выявлен рак прямой кишки. Об этом заявил эксперт Марк Рош, сообщает Пятый канал со ссылкой на издание Us Weekly.

СМИ: Стало известно, каким видом рака больна принцесса Уэльская
© globallookpress.com
«Все указывает на то, что ей сделали операцию по поводу гистерэктомии и что у нее рак толстой кишки», — заявил журналистам эксперт Марк Рош.

При этом он сослался на данные «хорошо информированного источника».

Сейчас Миддлтон проводит пасхальные каникулы в Норфолке вместе с мужем и детьми. Сообщается, что она ослаблена из-за курса химиотерапии, однако ее поддерживают принц Уильям и дети.

В Кенсингтонском дворце пока не сообщают, когда Миддлтон сможет вернуться к своим обязанностям.

Ранее принцесса рассказала, что в январе перенесла серьезную операцию на брюшной полости. Ее сделали в Лондоне.

«В то время считалось, что мое состояние не раковое. Операция прошла успешно, однако анализы после операции обнаружили рак», — заявила Кейт Миддлтон.

По ее словам, медики посоветовали пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас она находится «на ранней стадии этого лечения».

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