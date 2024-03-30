СМИ: Стало известно, каким видом рака больна принцесса Уэльская

У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон выявлен рак прямой кишки. Об этом заявил эксперт Марк Рош, сообщает Пятый канал со ссылкой на издание Us Weekly.

«Все указывает на то, что ей сделали операцию по поводу гистерэктомии и что у нее рак толстой кишки», — заявил журналистам эксперт Марк Рош.

При этом он сослался на данные «хорошо информированного источника».

Сейчас Миддлтон проводит пасхальные каникулы в Норфолке вместе с мужем и детьми. Сообщается, что она ослаблена из-за курса химиотерапии, однако ее поддерживают принц Уильям и дети.

В Кенсингтонском дворце пока не сообщают, когда Миддлтон сможет вернуться к своим обязанностям.

Ранее принцесса рассказала, что в январе перенесла серьезную операцию на брюшной полости. Ее сделали в Лондоне.

«В то время считалось, что мое состояние не раковое. Операция прошла успешно, однако анализы после операции обнаружили рак», — заявила Кейт Миддлтон.

По ее словам, медики посоветовали пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас она находится «на ранней стадии этого лечения».