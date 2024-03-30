Антироссийская кампания Запада привела к неожиданным последствиям, пишет в статье для турецкой газеты Sabah обозреватель Берджан Тутар.

По его данным, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6%, что больше, чем в любой стране «Большой семерки» (G7). Он добавил, что реальные данные превысили все прогнозы западных аналитиков.

Путин высказался об отношениях России с ближайшими соседями

«Российский лидер Владимир Путин, ставший мишенью для Запада с началом [конфликта] на Украине, превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для незападного мира, нарушив глобальный статус-кво, основанный на атлантических нормах», — отметил Тутар.

Эксперт отметил, что доля экспортных платежей в долларах США или евро снизилась с 90% в начале 2022 года до менее чем 30% сегодня. Он уточнил, что несмотря на санкции, Россия получила больше доходов от продажи нефти, чем в 2021 году.

Растущий авторитет Путина внутри страны и за рубежом меняет баланс сил не только в Европе и США, но и во всем мире, констатировал обозреватель.

Напомним, что весной 2022 года западные аналитики предсказывали крах российской экономики, распад России на ряд небольших государства. В 2023 году специалисты признали, что РФ удалось выстоять, сохранить экономику, грамотно и быстро перестроить логистику с Европы на Азию.

Вместе с тем, отмечают эксперты, основными бенефициарами конфликта на Украине стали страны, не задействованные в нем напрямую: Азербайджан, Турция, Китай, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия.