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Однопартиец экс-канцлера ФРГ Шредера стыдится его из-за дружбы с Путиным

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах стыдится экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, поскольку тот дружит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В Германии заявили, что стыдятся экс-канцлера Шредера из-за Путина
© РИА Новости

По словам Лаутербаха, раньше он ценил Шредера за храбрость в реформировании государства.

«Сегодня, к сожалению, нам приходится его (Шредера. — «Газета.Ru») стыдиться. К СДПГ он уже не имеет никакого отношения. Как «друг» Путина он должен просто покинуть нас», — сообщил Лаутербах.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у западных политиков нет политической воли к созданию хороших конструктивных личных отношений с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, пользу таких отношений неоднократно доказывала дружба Путина с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это «помогало решать самые сложные вопросы».

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