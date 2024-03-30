Назван возможный преемник Эрдогана

Глава компании-производителя беспилотников Bayraktar Сельчук Байрактар может стать президентом Турции после ухода в отставку своего тестя, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет обозреватель Джаред Малсин в статье для The Wall Street Journal.

Автор статьи отметил, что, согласно опросам общественного мнения, зять Эрдогана является одним из самых популярных общественных деятелей страны.

По его данным, Сельчук повторяет националистическую риторику действующего президента, часто упоминает о великом прошлом Турции, участвовал в уличных протестах против вторжения Израиля в Газу.

Аналитик заметил, что беспилотники TB2 активно применялись в ходе украинской кампании, во время конфликта между Баку и Ереваном, а также в Ливии.

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Напомним, что Эрдоган возглавляет страну свыше 20 лет. В конце очередного президентского срока ему будет 74 года. Эксперты полагают, что текущий срок будет для него последним — он уйдет в отставку и оставит пост надежному преемнику.

Родные дети лидера, замечают специалисты по Ближнему Востоку, «по разным причинам не имеют реальных шансов занять пост президента». В связи с этим, уверены аналитики, пост может занять «турецкий Илон Маск», Сельчук Байрактар.