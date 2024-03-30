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WSJ: следующим главой Турции может стать Сельчук Байрактар

Глава компании-производителя беспилотников Bayraktar Сельчук Байрактар может стать президентом Турции после ухода в отставку своего тестя, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет обозреватель Джаред Малсин в статье для The Wall Street Journal.

Назван возможный преемник Эрдогана
© globallookpress.com

Автор статьи отметил, что, согласно опросам общественного мнения, зять Эрдогана является одним из самых популярных общественных деятелей страны.

По его данным, Сельчук повторяет националистическую риторику действующего президента, часто упоминает о великом прошлом Турции, участвовал в уличных протестах против вторжения Израиля в Газу.

Аналитик заметил, что беспилотники TB2 активно применялись в ходе украинской кампании, во время конфликта между Баку и Ереваном, а также в Ливии.

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Напомним, что Эрдоган возглавляет страну свыше 20 лет. В конце очередного президентского срока ему будет 74 года. Эксперты полагают, что текущий срок будет для него последним — он уйдет в отставку и оставит пост надежному преемнику.

Родные дети лидера, замечают специалисты по Ближнему Востоку, «по разным причинам не имеют реальных шансов занять пост президента». В связи с этим, уверены аналитики, пост может занять «турецкий Илон Маск», Сельчук Байрактар.

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