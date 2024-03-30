Удерживаемые в нидерландском кафе заложники освобождены

В Нидерландах освобождены 4 заложника, удерживавший их человек в балаклаве сдался полиции
В Нидерландах благополучно разрешилась ситуация с заложниками, захваченными неизвестным в субботу утром в кафе города Эде. Об этом сообщает NOS со ссылкой на силовиков и мэра города.
Кризис с заложниками в кафе Эде завершился. В субботу около полудня (по местному времени) подозреваемый сдался полиции. Четыре заложника освобождены, обошлось без жертв и пострадавших. Это подтверждают правоохранительные органы, а также представитель мэра Эде.
В Нидерландах посетителей кафе захватили в заложники
Издание отмечает, что около 12.30 кто-то вышел из кафе в оранжевой куртке с поднятыми руками. Это мог быть либо четвертый заложник, либо один из преступников.
«Затем кто-то вышел в балаклаве, как видно на изображениях. У этого человека были подняты руки, и сотрудники полиции увели его в наручниках. Возможно, это был захватчик заложников», — сообщает издание.
Отмечается, что полиция заставила человека в балаклаве встать на колени.
О мотивах захвата заложников пока не сообщается