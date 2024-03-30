Удерживаемые в нидерландском кафе заложники освобождены

В Нидерландах благополучно разрешилась ситуация с заложниками, захваченными неизвестным в субботу утром в кафе города Эде. Об этом сообщает NOS со ссылкой на силовиков и мэра города.

Кризис с заложниками в кафе Эде завершился. В субботу около полудня (по местному времени) подозреваемый сдался полиции. Четыре заложника освобождены, обошлось без жертв и пострадавших. Это подтверждают правоохранительные органы, а также представитель мэра Эде.

В Нидерландах посетителей кафе захватили в заложники

Издание отмечает, что около 12.30 кто-то вышел из кафе в оранжевой куртке с поднятыми руками. Это мог быть либо четвертый заложник, либо один из преступников.

«Затем кто-то вышел в балаклаве, как видно на изображениях. У этого человека были подняты руки, и сотрудники полиции увели его в наручниках. Возможно, это был захватчик заложников», — сообщает издание.

Отмечается, что полиция заставила человека в балаклаве встать на колени.

О мотивах захвата заложников пока не сообщается