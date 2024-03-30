Из кафе в Нидерландах освободили трех заложников, инцидент не исчерпан

Полиция освободила трех заложников, захваченных утром в кафе в центре города Эде в Нидерландах, однако неизвестно, сколько их было изначально. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную полицию.

"Только что были освобождены три заложника. Инцидент не исчерпан", - написали представители ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Ранее стражи правопорядка эвакуировали около 150 домов в окрестностях места ЧП, а также рекомендовали горожанам оставаться дома. Предполагается, что преступник или преступники вооружены, ситуация оценивается как "серьезная".

В Нидерландах посетителей кафе захватили в заложники

В центре города установили блокпосты, к кафе Petticoat, где, как сообщила газета De Gelderlander, взяли заложников, стянуты специальные подразделения полиции.