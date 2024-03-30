Во Франции «насильник из Tinder» получил 18 лет заключения

Суд Франции приговорил 38-летнего "насильника из Tinder" к 18 годам тюремного заключения за изнасилование 15 женщин. Об этом сообщает BFMTV. Мужчина знакомился с девушками в приложении, приглашал их на фотосессии, где напаивал алкоголем с подсыпанными веществами, после чего они оказывались без сознания. Затем он совершал развратные действия. В США судью отстранили от должности после того, как он отменил приговор насильнику. Как пишут СМИ, судья Роберт Адриан отменил приговор Дрю Клинтону, обвиняемому в изнасиловании, и освободил его от отбытия наказания. Мужчина решил, что наказание в виде четырех лет лишения свободы слишком жестокое по отношению к подозреваемому. После того, как решение Роберта вызвало общественный протест, судебная комиссия штата Иллинойс отстранила мужчину от должности, раскритиковав его поступок.

© Газета.Ru