В Нидерландах посетителей кафе захватили в заложники

В кафе нидерландского города Эде произошел захват заложников. На место происшествия прибыли взрывотехники, полиция, экстренные службы. Точных данных о количестве удерживаемых людей и требованиях преступников пока нет. Об этом сообщает голландское издание Nu.nl, освещающее ситуацию онлайн.

«Пока неизвестно, сколько человек находится в кафе. Часть центра оцеплена, на месте наблюдается массовое присутствие полиции. Жителей просят оставаться дома», — пишет издание.

Представитель полиции на месте подтвердил репортеру NU.nl, что имеется как минимум один захватчик заложников. Неясно, сколько человек он удерживает.

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Пресс-секретарь также не смог сказать, ведутся ли уже с ним переговоры.

На место прибыла Служба по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD). Большое количество магазинов в Эде пока остаются закрытыми. Известно, что 150 человек были вынуждены эвакуироваться из близлежащих зданий.

Местная полиция сообщила в соцсети X, что на данный момент «нет оснований предполагать наличие террористического мотива».