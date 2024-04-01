В Британии из-за очередей в отделения скорой помощи умирают более 250 человек еженедельно

Кризис в сфере здравоохранения в Великобритании привел к тому, что более 250 человек еженедельно умирают из-за очередей на прием в отделения скорой медицинской помощи. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на данные Королевского колледжа неотложной помощи.

По данным издания, в 2023 году около 14 тыс. человек умерли в результате более чем 12-часового ожидания приема в отделениях скорой помощи. При этом в общей сложности в прошлом году порядка 1,5 млн жителей Соединенного Королевства провели в очередях для получения неотложной помощи более половины суток.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак называл сокращение очередей на прием к врачам одним из приоритетных направлений своего правительства. По его словам, исправлению ситуации в сфере здравоохранения мешают забастовки врачей.