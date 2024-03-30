США отправят ЦАХАЛ 25 истребителей F-35 и свыше 2000 бомб

Вашингтон одобрил отправку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 25 истребителей F-35 и двигателей к ним, 1,8 тыс. авиационных бомб MK84, 500 бомб MK82. Об этом пишет обозреватель Джон Хадсон в статье для The Washington Post.

Автор статьи отметил, что решение было принято несмотря на опасения США по поводу ожидаемого военного наступления ЦАХАЛ на юге Газы, которое может поставить под угрозу жизни сотен тысяч палестинских мирных жителей.

«Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону», — заявил представитель Белого дома.

Вместе с тем, заметил обозреватель, не только республиканцы, но и демократы выступают против поставок мощных вооружений в связи с тем, что Тель-Авив не желает давать никаких гарантий сохранения жизней мирных палестинцев перед началом запланированной операции в Рафахе.

Сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) заявил, что Белый дом должен «надавить» на Израиль и добиться от него соответствующих обязательств.

Бербок полагает, что операция в Рафахе может угрожать безопасности Израиля

Напомним, что свыше 1,2 млн палестинцев нашли убежище в Рафахе после того, как Тель-Авив ввел войска в северную часть анклава.