В Полтавской области рассказали о повреждении объекта инфраструктуры

На территории Полтавской области на Украине был поврежден объект инфраструктуры. Об этом рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в Telegram-канале.

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Какой именно объект получил повреждения, глава Полтавской ОВА не уточнил.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Дрон был перехвачен 30 марта около 8:00 по московскому времени. Еще один беспилотник был сбит около 7:30.