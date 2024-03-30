Зеленский впервые допустил переговоры с Россией

Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS, на которое ссылается РИА Новости.

© m24.ru

Ранее украинский лидер утверждал, что мирные переговоры не начнутся до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь он говорит о границах 2022 года.

По мнению Зеленского, Москва будет "готова к диалогу", если Киев сможет выйти на границы, которые были до начала СВО. Вместе с тем в интервью обозревателю газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу Зеленский заявил, что ВСУ будут постоянно отходить, если США не предоставят необходимую помощь.

В Крыму заявили о готовности Украины просить мира

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт требует от РФ и Украины немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Он также указал на то, что РФ и Украина должны начать переговоры как можно скорее.

До этого спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй сообщил, что восстановление мира на Украине – первостепенная задача. По его мнению, чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери.

Обозреватель американского издания Харрисон Касс заявил, что Украина как можно скорее должна вступить в переговоры с РФ, пока прекращение американской помощи не привело к еще большему ухудшению позиций Киева.