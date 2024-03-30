В США назвали главную проблему Украины в конфликте с РФ

Нехватка вооружения — это не самая большая проблема для Украины. Основная заключается в республиканцах из Палаты представителей США, которые выступают за поддержку России. Об этом сообщает Forbes.

«Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в Палате представителей США, которые начали блокировать дальнейшую помощь США Украине, начиная с октября», — передает издание.

Нехватка вооружения не позволяет Украине эффективно противостоять РФ.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Штаты не передали ВСУ тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Он добавил, что на данный момент не может поделиться информацией о поставках вооружения в страну, передает «Национальная служба новостей». В 2024 году в США запланированы президентские выборы. Основными кандидатами являются текущий президент страны Джо Байден от демократов и экс-глава США Дональд Трамп от республиканской партии. Последняя активно выступает против поддержки Украины, передает RT.