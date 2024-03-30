В КНДР обвинили Японию в возрождении императорской армии

КНДР утверждает, что Япония намеревается возродить императорскую армию под видом укрепления своего оборонного потенциала и Сил самообороны. Такой комментарий дало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

Как говорится в статье, в лице отрядов самообороны Японии возрождаются «призраки императорской армии», которая, как пишет ЦТАК, в прошлом веке была известна своей агрессией и грабежом.

В КНДР прокомментировали возможную встречу с представителями Японии

«Сейчас Япония приукрашивает свои прошлые преступления путем искажения истории, а также неустанно расширяет "отряды самообороны" как наступательные вооруженные силы, ссылаясь на некую "усиливающуюся угрозу" со стороны окружающих стран», — утверждает агентство.

Авторы констатируют, что Япония никогда не изменит своих агрессивных амбиций, а допущение властей «снова приведет человечество к большой беде».

Они также раскритиковали официальных лиц Японии, посетивших синтоистский храм Ясукуни, где хранятся списки с именами всех японцев, которые погибли на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне.