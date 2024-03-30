Байден вспомнил, что обсуждал с Путиным проблемы в Арктике

Американский лидер Джо Байден заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи в Женеве в 2021 году проблему высвобождения метана в Арктике.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Байдена, когда он встретился с Путиным после в Женеве, он посмотрел на него, и российский лидер сказал, что хочет что-то сделать.

Байден высказался по поводу отношения НАТО к нему

Байден спросил Путина: «Что вы собираетесь делать с метаном?»

«Я также сказал: «У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана», — заявил президент США.

По его словам, российский лидер дал ему понять, что осведомлён о существующей проблеме, но затруднился ответить, как именно её следует решать.

Ранее Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.

Кроме того, рассказывая о новых членах НАТО, он перепутал Финляндию и Норвегию.