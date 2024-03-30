Байден озвучил отношение НАТО к нему

Президент США Джо Байден считает, что лидеры НАТО уважают его из опасения, что республиканец Дональд Трамп может победить на предстоящих выборах главы американского государства. Об этом он заявил на мероприятии Демократической партии по сбору средств на президентскую кампанию в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

Байден подчеркнул, что не преувеличивает, так как Трамп уже высказывался о намерениях инициировать выход США из Североатлантического альянса, а также сказал президенту Владимиру Путин «делать все, что он хочет» со странами НАТО, которые не платят взносы. Байден при этом подчеркнул, что все в последнее время задаются вопросом, что происходит с США.

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«Я думаю, они меня уважают, я думаю, они прислушиваются ко мне. Но дело в том, что это из-за того, что они до смерти боятся за свои страны, если он снова победит», — сказал он.

Ранее Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Южная Каролина рассказал об одной из встреч с лидерами стран НАТО. Он рассказал, что один из его зарубежных коллег задал ему вопрос, готовы ли США защитить НАТО в случае нападения России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону альянса. Трамп в ответ заявил, что позволил бы России делать с этой страной все, что ей захочется.