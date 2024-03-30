Шольц обосновал необходимость помощи Киеву от ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц снова заверил в том, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине, и обосновал ее необходимость интересами безопасности Германии.

"Мы все стремимся к более спокойному миру", - сказал глава правительства в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи (31 марта). Он заявил, что мир без свободы означает угнетение, а мира без справедливости не может быть. "Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир - так долго, сколько это потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности", - утверждал Шольц.

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Канцлер обвинил Москву в нарушении принципа незыблемости границ путем применения силы. "Но в наших руках вернуть этому принципу его значение, как раз продолжая поддерживать Украину - решительно и благоразумно", - заявил он. Шольц призвал германское общество к сплоченности. "Тем более нас все же объединяет убеждение, что право должно победить насилие", - сказал он, добавив, что это является условием для мира.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США.

Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине.