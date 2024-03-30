В Японии активно призывают женщин в армию. Что их там ждет?

В середине декабря впервые в истории Японии женщина получила звание адмирала. 57-летняя Нацуэ Кондо также возглавила одно из пяти региональных подразделений Военно-морских сил самообороны страны. В условиях нарастающей напряженности в регионе власти всячески пытаются привлечь женщин на службу, но, несмотря на нехватку персонала и вакансии со стабильной зарплатой, численность женщин в японской армии все еще довольно низка: по этому показателю Япония примерно вдвое уступает своему ближайшему союзнику — США. С какими проблемами сталкиваются японские женщины на службе и как правительство пытается их решить — в галерее «Ленты.ру».

© Issei Kato / Reuters

Внешняя угроза

Послевоенная Конституция Японии запрещает ей иметь собственную армию; вместо этого защитой рубежей занимаются Силы самообороны Японии (JSDF — Japan Self-Defense Forces), учрежденные в 1954 году и состоящие из трех родов войск: сухопутных, воздушных и морских. Несмотря на пацифистские положения конституции, в последние годы Япония стремительно наращивает военный потенциал.

В 2024 году Силы самообороны Японии, численность которых составляет около 300 тысяч человек, поднялись на седьмую строчку в рейтинге самых сильных армий мира Global Firepower, опередив Турцию, Италию и Францию

Однако правительство страны не планирует останавливаться на достигнутом — в том числе из-за растущей угрозы со стороны Китая, с которым у Японии существует многолетний территориальный спор из-за статуса островов Сэнкаку (кит. Дяоюйдао). Тревогу в Японии также вызывает стремительное развитие ядерного и ракетного арсенала КНДР. В ноябре из-за пролета северокорейской ракеты-носителя с военным спутником на японском архипелаге Окинава была объявлена ракетная тревога.

Рост военной мощи

На фоне неспокойной международной обстановки власти Японии в конце декабря выступили за повышение оборонного бюджета на 2024 финансовый год, который начинается с апреля, на рекордные 16 процентов — до 7,95 триллиона йен (около 52,9 миллиарда долларов). Около 70 миллиардов из них планируется выделить на разработку нового поколения истребителей совместно с Великобританией и Италией. Кроме того, власти создают новые подразделения и отряды JSDF в южных регионах страны, расположенных вблизи Тайваня.

К 2027 году правительство планирует нарастить военные расходы до 2 % ВВП, тем самым сравнявшись по этому показателю со странами НАТО

Внутренний кризис

Впрочем, куда большую опасность для обороноспособности страны представляет стремительно сокращающееся население Японии. Согласно прогнозам, при сохранении текущих показателей рождаемости к 2065 году оно сократится с 124 до 88 миллионов человек. А к 2100 году этот показатель может составить уже 63 миллиона человек.

Под ударом оказалась не только экономика и национальная безопасность, но и амбициозные планы правительства по превращению Сил самообороны Японии в одну из ведущих армий мира: солдат и офицеров не хватает для выполнения даже текущих задач, не говоря уже о комплектации новых подразделений, пишет издание The Diplomat.

16 тыс. человек составил недобор в японских сухопутных, воздушных и морских подразделениях в 2022 году

Преодолевая проблемы

Если проблему нехватки рабочей силы власти пытаются решить за счет привлечения иностранных специалистов, то с Силами самообороны Японии ситуация обстоит сложнее: к военной службе могут быть привлечены лишь граждане страны. Поэтому в 2018 году власти повысили предельный возраст для поступления на военную службу с 26 до 32 лет и пытаются улучшить имидж армии среди молодежи с помощью популярной культуры, в том числе аниме. Однако пока ситуация остается бедственной: за десять лет число желающих поступить на воинскую службу упало на 30 процентов, и с 2014 года Силы самообороны Японии ни разу не выполнили квоту по набору новобранцев — в 2022-м более чем наполовину.

Не нежный пол

Власти страны решили пойти по тому же пути, что и многие другие страны с небольшим населением, но существенными оборонными нуждами, и стали активнее привлекать на военную службу женщин. В 1954 году, когда Силы самообороны Японии только были основаны, женщин нанимали лишь на должности медсестер. В 1977 году женщин впервые начали принимать на службу в Морские силы, а с начала 1990-х годов открылся набор женщин на большую часть должностей, кроме тех, что подразумевают участие в боевых миссий.

При этом в Национальную академию обороны Японии женщин начали принимать лишь в 1992 году, что наконец дало им возможность дослужиться до старших офицерских званий.

Изначально замысел был в том, что благодаря женщинам Силы самообороны Японии будут выглядеть менее воинственными. Необходимо было смягчить и демилитаризировать имидж JSDF, чтобы способствовать его принятию в японском обществе Фумика Сато социолог, автор книг о роли японских женщин-военнослужащих

Боевые миссии

По мере обострения кадрового голода женщин стали допускать и к боевым миссиям. В 2018 году Рёко Адзума стала в Японии первой женщиной-командиром эскадры военных кораблей. В том же году Миса Мацусима стала первой женщиной-пилотом истребителя.

Сейчас женщины составляют 8,7 процента от общей численности Сил самообороны Японии — это почти вдвое ниже, чем в США (17,5 процента). Япония также уступает соседям по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Тайваню (15 процентов) и Северной Корее (20-30 процентов). Министерство обороны Японии планирует улучшить свой показатель до 12 процентов к 2030 году.

Не женское это дело

В 2018 году было сформировано элитное подразделение морской пехоты — амфибийная бригада быстрого реагирования, которой уготована решающая роль в потенциальной войне будущего. В ноябре японские и американские морпехи провели совместные учения, на которых отработали высадку на отдаленный остров в Восточно-Китайском море, — по легенде, им нужно было вернуть захваченный противником остров под свой контроль.

Женщины играют ключевую роль в обеспечении стабильного притока необходимых новобранцев Синго Насиоки командир бригады Сил самообороны Японии

Однако в маневрах участвовали лишь мужчины, а в бригаде числится всего 40 женщин — лишь 1,6 процента от общей численности в 2 400 человек. В США же каждый десятый морпех — женского пола.

38-летняя Хироки Маруяма объясняет маленькое число женщин в своем отряде особенностями службы. По ее словам, морпехи считаются одним из наиболее требовательных подразделений Сил самообороны как с точки зрения физической и психической нагрузки, так и технической подготовки, что отпугивает потенциальных новобранцев женского пола.

Застарелые проблемы

Японки, выбравшие военную карьеру, сталкиваются с теми же трудностями, что и миллионы их соотечественниц. Японское общество по-прежнему глубоко патриархально и в вопросах гендерного равенства значительно уступает другим странам «Большой семерки»: даже на профильной встрече G7 в 2023 году Японию, в отличие от других членов объединения, представлял мужчина.

116 место из 146 занимает Япония в индексе гендерного неравенства Всемирного экономического форума

Борьба за равенство

Женщинам сложнее добиться равных с мужчинами трудовых условий и карьерных возможностей: «стеклянный потолок» сохраняется не только на гражданке, но и в Силах самообороны Японии. Присвоение Нацуэ Кондо звания адмирала и ее назначение на высокую должность, таким образом, — скорее редкое исключение из правил, нежели новый тренд.

Не чужда женщинам-военным и другая проблема, знакомая рядовым работающим японкам: острая нехватка яслей и детских садов. Как отмечает профильное издание для военнослужащих Mamor, японским женщинам-военнослужащим порой приходится брать детей с собой на военную базу. Морпех Хироки Маруяма и ее муж, которой тоже служит в Силах самообороны Японии, воспитывают двух дочерей и сетуют на недостаточные усилия правительства в решении этого вопроса.

Реальность такова, что от женщин по-прежнему ожидают, что они будут в основном заниматься воспитанием детей Хироки Маруяма морпех Сил самообороны Японии

Смена имиджа

На фоне все более острого кадрового голода власти всячески пытаются повысить привлекательность военной службы в глазах женщин. На сайте Сил самообороны Японии появилась отдельная страничка, в которой рассказывается о создании благоприятных условий для женщин-военнослужащих. В частности, им предлагается трехлетний отпуск по уходу за новорожденным ребенком и специальные пособия; в оплачиваемый декрет могут уйти и мужчины, проходящие службу. Отдельно отмечается, что для беременных военнослужащих сшили специальную летнюю и зимнюю форму.

Кроме того, для обеспечения здорового баланса между службой и личной жизнью женщинам разрешают работать по более гибкому графику.

Я могу поменять свой график работы так, чтобы приходить домой пораньше и проводить время с детьми. Я могу ходить по магазинам или готовить сложные блюда, на что у меня обычно не было времени женщина-офицер Сил самообороны Японии

Кроме того, Силы самообороны Японии учредили восемь детских садов и продленок, куда мамы-военнослужащие могут сдать детей в случае ненормированного рабочего дня — например, во время ликвидации последствий стихийных бедствий. Согласно статистике Министерства обороны Японии, благодаря этим мерам теперь каждый шестой новобранец — женского пола.

Домогательства сослуживцев

Усилия военачальников по улучшению имиджа воинской службы перечеркнула череда сексуальных скандалов в Силах самообороны Японии. В середине 2022 года на всю страну прогремела история Рины Гонои. Девушка поступила на службу в Сухопутные силы самообороны Японии в 2020 году в надежде на то, что благодаря регулярным тренировкам по дзюдо с сослуживцами она сможет отобраться на Олимпийские игры.

Но вместо этого она регулярно подвергалась сексуальным домогательствам — устным и физическим. На одной из тренировок в августе 2021 года офицер прижал ее к полу и имитировал сексуальный акт под общий хохот сослуживцев. Рина Гонои сообщила об инциденте вышестоящему руководству, но они проигнорировали ее жалобу, сославшись на нехватку доказательств: все свидетели отказались дать показания.

В июне 2022 года девушка уволилась из Сил самообороны Японии и попыталась рассказать о сексуальных домогательствах в армии правоохранительным органам и СМИ, но ее проигнорировали и там. Тогда она поделилась своей историей в социальных сетях, и это настолько шокировало всех граждан, что в сентябре того же года Министерство обороны Японии принесло ей официальные извинения.

Но Рина Гонои сочла их слова пустыми и в январе прошлого года подала иски на своих обидчиков и правительство. В результате суд приговорил троих офицеров, домогавшихся девушки, к двум годам тюрьмы

Вслед за этим истории о домогательствах рассказали и другие женщины, уволившиеся из Сил самообороны Японии или до сих пор несущие там службу.