Судоходство в Босфоре приостановили из-за сломавшегося сухогруза

Поломка сухогруза привела к приостановке судоходства в Босфоре
Министерство транспорта Турции заявило, что поломка сухогруза привела к приостановке судоходства через пролив Босфор в Стамбуле.
«Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за поломки руля у сухогруза Sea Turtle у берегов стамбульского района Кандилли (на севере города)», — цитирует ведомство РИА Новости.
Уточняется, что поломавшееся судно ходит под флагом Коморских островов.
В конце февраля судоходство в Босфоре приостанавливали из-за тумана.