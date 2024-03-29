Судоходство в Босфоре приостановили из-за сломавшегося сухогруза

Министерство транспорта Турции заявило, что поломка сухогруза привела к приостановке судоходства через пролив Босфор в Стамбуле.

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«Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за поломки руля у сухогруза Sea Turtle у берегов стамбульского района Кандилли (на севере города)», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что поломавшееся судно ходит под флагом Коморских островов.

В конце февраля судоходство в Босфоре приостанавливали из-за тумана.