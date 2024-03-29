Байден заявил о переломном моменте для США

Президент США Джо Байден считает, что сейчас настал переломный момент в истории страны, многое зависит от результатов выборов главы государства. Такое мнение он высказал в Нью-Йорке на мероприятии Демократической партии по сбору средств на президентскую кампанию.

"Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка <...>. Многое поставлено на карту <...>. Мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется", - сказал Байден, комментируя предстоящие выборы.

Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Как считает президент, сейчас можно определить политический курс страны "на следующие четыре, пять, шесть десятилетий".

Американский лидер также заявил, что считает взгляды экс-президента Дональда Трампа старыми.

"И знаете, он (Трамп - прим. ТАСС) <...> немного староват и не в форме", - сказал Байден.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что Байден ставит под угрозу демократию в Соединенных Штатах. Экс-президент отмечал, что время, остающееся до выборов в ноябре, кажется вечностью с точки зрения вреда, который может успеть причинить стране Байден.

Байден сообщил о просьбе мировых лидеров не допустить победы Трампа

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.