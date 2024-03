AP присудили премию «Снимок года» за фотографию ХАМАС с телом Шани Лук

Информационное агентство Associated Press выиграло премию «Снимок года» за фотографию сторонников радикального исламистского движения ХАМАС с телом 22-летней немки Шани Лук, соответствующий пост появился на странице фотоконкурса Pictures of the Year International (POYI) в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей. Позднее пост был удален.

© Соцсети

Награда вручается Институтом журналистики Дональда Рейнольдса при Школе журналистики Университета Миссури. Associated Press стало лауреатом в категории «Командная фотоистория года», в которой отмечаются «совместные усилия фотографов, освещающих одну тему или новостной сюжет». Награду агентству присудили за подборку из 20 фотографий, сделанных в ходе вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Первая фотография в подборке была сделана фотографом Али Махмудом. На ней сторонники радикального исламистского движения ХАМАС возят в кузове пикапа полуобнаженное тело 22-летней немки Шани Лук, выставляя его напоказ. В публикации о присуждении премии Picture of the Year International говорится: «Палестинские боевики едут обратно в сектор Газа с телом немецко-израильской гражданки Шани Лук, во время их нападения на Израиль, суббота, 7 октября 2023 года».

Шани Лук: что известно о захваченной ХАМАС немке

Пользователи Twitter (X) раскритиковали решение коллегии. Многие отметили, что считают это отвратительным и шокированы случившемся.

Семья жертвы [нападения ХАМАС] 7 октября Шани Лук хочет, чтобы ее запомнили живой и улыбающейся. Одна из крупнейших в мире премий в области фотожурналистики растоптала их желания, присудив ее Associated Press за фотографию ее изуродованного тела, — написал один из них.

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее подтвердил, что похищенной в Израиле в ходе нападения ХАМАС 7 октября 22-летняя немке Шани Лук отрезали голову. Он выразил соболезнования семье погибшей.

Информация о похищении Шани Лук распространилась 10 октября. В первый день конфликта в Израиле в Сети появились кадры, на которых девушка лежит без сознания со сломанными ногами в машине с бойцами ХАМАС.