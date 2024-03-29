СМИ назвали сумму, необходимую для восстановления моста в Балтиморе

На восстановление автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, рухнувшего в американском Балтиморе, может уйти от полутора до нескольких лет. Таким мнением поделились опрошенные изданием AP эксперты. В денежном эквиваленте предстоящий ремонт моста они оценили в сумму от 400 миллионов до миллиарда долларов.

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Один из экспертов заявил, что конечные затраты будут зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, будут ли использованы фундаменты опор старого моста, что позволит существенно удешевить проект.

Оценка другого специалиста менее оптимистична. По его словам, на восстановление потребуется от пяти до семи лет, а итоговые сроки будут зависеть как от финансирования, так и от темпов поставок конструкций и оборудования, говорится в материале.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 26 марта. Мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в американском Балтиморе после того, как в него врезался контейнеровоз, после чего судно загорелось и затонуло. К месту происшествия направили аварийно-спасательные службы, в том числе береговую охрану и пожарных.