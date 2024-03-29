Зеленский допустил переговоры без выхода на границы Украины 1991 года

Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года, хотя ранее это было обязательным условием Киева для старта диалога с Москвой. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью CBS News, запись которого доступна на YouTube.

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Украинский лидер допустил, что президент России Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут выйти на границы 2022 года. При этом он подчеркнул, что для такого результата нужны не только военные шаги со стороны Киева, но и «полная торговая блокада России с остальным миром».

«Победить — это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем», — заявил Зеленский.

Ранее майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что добираться до границ Украины 1991 года придется внукам нынешних украинских солдат. Он также отметил нехватку мотивированных солдат для достижения подобной цели.