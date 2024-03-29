Глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил за лишение Украины военного потенциала.

Кроме того, в интервью радиостанции Europe 1 он заявил, что продолжение конфликта будет самоубийством для Европы, так как ЕС становится зависим от США в экономической сфере.

«Если мы не поймём, что есть приоритеты и выбор, который нужно сделать, то Европа просто исчезнет из-за абсурдного конфликта на Украине», — добавил политик.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель по демилитаризации Украины выполнена.