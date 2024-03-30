Таджикистан и Киргизия согласовали более 28 км линии общей границы

Топографические рабочие группы и группы по правовым вопросам правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации общей государственной границы описали 28,37 км спорных участков. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, опубликованном на сайте информационного агентства Ховар.

По его данным, встреча представителей проходила с 24 по 29 марта 2024 года в Баткене Баткенской области Киргизии, по итогам которой подписан соответствующий протокол. Отмечается, что стороны договорились продолжить работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Киргизии.

Накануне встречу провели руководители правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации границы - председатели ГКНБ Таджикистана и Киргизии Саймумин Ятимов и Камчыбек Ташиев, на которой было отмечено, что стороны достигли "значительных результатов по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках". Также они поручили рабочим группам правительственных делегаций двух стран продолжить работу в этом направлении.

В феврале 2024 года министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил, что в настоящее время описано почти 200 км от общей линии таджикско-киргизской границы и осталось порядка 100 км спорных участков. Глава ведомства отметил, что Таджикистан и Киргизия, согласно договоренностям президентов, заинтересованы в скорейшем завершении процесса делимитации и демаркации линии общей границы, но точная дата подписания окончательного соглашения пока неизвестна.

Отношения между Таджикистаном и Киргизией ранее неоднократно обострялись из-за того, что страны не завершили процесс делимитации границы, протяженность которой составляет более 980 километров. Переговоры об этом ведутся с 2002 года. На спорных участках границы периодически возникают конфликты, один из наиболее крупных случился в сентябре 2022 года, когда стороны применили вооружение. В 2023-2024 годы правительственные комиссии по делимитации и демаркации границы регулярно проводят встречи по урегулированию пограничного вопроса.