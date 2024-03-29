Подоляк: Зеленский намерен убедить Трампа помогать Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «дар убалтывания», которым обладает глава киевского режима, сможет помочь ему убедить бывшего американского лидера Дональда Трампа продолжать помогать Украине в случае его победы на выборах президента США.
Об этом Подоляк заявил в интервью газете Politico.
По мнению политика, существует «очевидная» коммерческая выгода в поставках вооружения украинской армии для американского военно-промышленного комплекса.
«Зеленский способен задействовать эмоции и мышление политиков в разных странах, и он умеет точно определить аргументы, которые окажут на них влияние», — сказал Подоляк.
Ранее газета The Washington Post писала, что Трамп видит политические выгоды в поражении Украины.