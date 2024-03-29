Подоляк рассказал о способе убедить Трампа помогать Украине

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк уверен, что дар убеждения Владимира Зеленского поможет ему и дальше рассчитывать на поддержку США, даже в случае прихода к власти Дональда Трампа. Его слова приводит издание Politico.

По мнению советник офиса Зеленского, в США понимают, что «инвестиции в Украину — это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались». При этом он уверен, что для военно-промышленного комплекса США есть «коммерческая выгода» от поставок вооружений Киеву.

Если же эти аргументы не сработают, то на Украине рассчитывают на дар убеждения, которым обладает Владимир Зеленский, отметил Михаил Подоляк.

«Он способен проникнуться эмоциями и мышлением политиков в разных странах, и он умеет точно определить аргументы, которые окажут на них влияние», - пояснил он.

Однако издание отметило, что, несмотря на то, что «никто не сомневается в риторическом мастерстве Зеленского», он уже не раз «переоценивал свои навыки».

«Расплывчатый» план Трампа по Украине смутил Киев и Вашингтон

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на грядущих в США президентских выборах разрешит украинский конфликт с помощью переговоров. Более того он уверен, что если бы он до сих пор занимал этот пост, то этот конфликт не произошел.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Главными претендентами на победу являются Трамп и действующий американский глава Джо Байден.