Орбан призвал к созданию буферной зоны между Россией и НАТО

НАТО стоит согласиться с идеей буферной зоны на Украине, поскольку Россия не угрожает нападением на страны альянса. Об этом Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим главой МИД Австрии Вольфгангом Шюсселем для издания European Voices.

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Орбан призвал посмотреть на карту и отметил, что лучшим вариантом для Украины был бы отказ от вступления в альянс и создание буферной зоны с гарантиями безопасности. По его мнению, украинцы могут потерять свою страну, если продолжат курс на вступление в НАТО.

«Нам не угрожает опасность нападения России на страну-участницу НАТО», — заявил премьер-министр Венгрии.

Он подчеркнул, что Россия никогда не согласится с вступлением Украины в альянс, поскольку это будет означать приближение организации к границам страны.

Ранее Орбан призвал Запад вести переговоры по Украине напрямую с Россией. По его мнению, если Европа откажется от переговоров с Россией, уступив место США, то интересы европейцев окажутся под угрозой.