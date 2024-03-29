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Минэнерго Украины заявило о массированной атаке на энергообъекты

Энергетическая инфраструктура Украины снова подверглась массированной атаке, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Целью стали объекты генерации электроэнергии.

Минэнерго Украины заявило о массированной атаке на энергообъекты
© globallookpress.com
На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий, — заявил Галущенко.

Ночью на территории страны объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Львовской Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

В мире
Герман Галущенко
Украина