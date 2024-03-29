Польский чиновник взбесил замминистра Украины на переговорах

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Михал Колодзейчак взбесил замминистра экономики Украины Тараса Качку. Об этом сообщает интернет-портал Wirtualna Polska.

По данным портала, это произошло во время переговоров польской и украинской делегации. Один из представителей Украины стал использовать тему "войны, фронта и трудной ситуации". В ответ Колодзейчак потребовал от украинцев перестать говорить о военном конфликте на переговорах о поставках зерна.

После этих слов Качка от возмущения покраснел и стал пурпурным.

Позже Колодзейчак прокомментировал инцидент, сказав, что Польша постоянно отправляет Украине помощь, но экономические переговоры с этими темами не следует смешивать.

"Они впервые услышали столь жесткие слова после двух лет бесхребетности", - сказал он (цитата по ТАСС).

Также сообщается, что встреча произошла на прошлой неделе. Польскую делегацию возглавлял глава Минсельхоза Чеслав Секерский, украинскую - его коллега Николай Сольский.

Напомним, в феврале польские фермеры начали масштабные протесты во всей стране. Они перекрывали дороги и подъезды к границе с Украиной. Несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Фермеры требуют ограничить или полностью запретить ввоз сельхозпродукции с Украины.