В США раскрыли судьбу рухнувшего моста

Рухнувший в американском городе Балтимор мост Фрэнсиса Скотта Ки планируют восстановить. Дальнейшую судьбу переправы раскрыл губернатор штата Мэриленд Вес Мур, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

«Нам нужно построить заново мост. Нам предстоит длинный путь, мы осознаем это и готовимся», — заявил Мур.

Однако ни примерных сроков работ, ни приблизительной суммы затрат губернатор не назвал.

Мур также отметил необходимость расчистить канал и восстановить движение судов в порт, так как от этого зависит состояние мэрилендской и национальной экономик. Прочими приоритетными задачами губернатор назвал обнаружение тел шести людей и помощь всем пострадавшим.

Автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско обрушился 26 марта после того, как грузовое судно врезалось в одну из опор огромного сооружения. После столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву, а несколько центральных пролетов стального моста упали в воду. В момент крушения на автомобильном мосту находились как минимум четыре машины и семь строителей.