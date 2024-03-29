Кулеба рассказал, когда Украина сможет обсудить "формулу мира" с Россией

Обсуждения с Москвой могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По его словам, Киев сделал так называемую «формулу мира» в виде «меню», из которого разные страны могли бы выбрать пункты, над которыми хотели бы работать, и могут не заниматься теми, которые не соответствуют их политическим интересам.

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«Мы сказали, что на первом саммите мы соберем все страны, которые разделяют эти принципы, они выберут пункт из меню, над которым хотят работать, они сформируют группы и согласуют, как хотели бы действовать, чтобы достичь целей этих пунктов», — заявил глава МИД.

Он отметил, что между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией, согласно правилам, одобренным участниками.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине.