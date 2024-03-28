Не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии из-за хороших отношений с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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— Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты, — заявил лидер киевского режима.

Зеленский добавил, что от партнеров Украины ожидается согласие, однако, это остается сложным моментом, поскольку все партнеры должны подтвердить, что они будут на саммите, передает CBS News..

Среди прочего лидер киевского режима указал, что украинская армия не готова к защите от нового крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы. Зеленский подчеркнул, что у страны почти не осталось артиллерии.

Китайское руководство может начать протестовать против будущих мирных переговоров по Украине без участия России. При этом Швейцария также настаивает на участии российской стороны в саммите. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит.