США поддержали формирование нового кабмина Палестины

Соединенные Штаты поддерживают формирование нового палестинского правительства. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

© РИА Новости

"Мы приветствуем назначение нового кабинета министров Палестинской национальной администрации (ПНА), который будет служить палестинскому народу", - заявил Миллер. Он отметил, что США рассчитывают на сотрудничество с новым правительством "в целях содействия миру, безопасности и процветанию", а также ожидают от нового палестинского руководства проведения "заслуживающих доверия реформ". Представитель Госдепартамента подчеркнул, что, с точки зрения Вашингтона, обновленная ПНА играет чрезвычайно важную роль в установлении стабильности в регионе.

Ранее глава ПНА Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы. Согласно программе нового кабмина, приоритетными задачами, которые он ставит перед собой, являются оказание помощи палестинским гражданам (прежде всего жителям сектора Газа), а также восстановление Газы и палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, пострадавших от действий израильских военных.