Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан покинуть Одесскую и Харьковскую области

Посольство Казахстана на Украине рекомендовало казахстанцам покинуть Одесскую и Харьковскую области. Соответствующий пост появился в Telegram-канале диппредставительства.

В качестве причины в нем указаны «растущая напряженность и нестабильная ситуация с безопасностью».

«Посольство Казахстана на Украине рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность покинуть Одесскую и Харьковскую области», — говорится в тексте.

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Там отметили, что выехать из Украины можно с помощью наземных маршрутов через Польшу или Молдавию. Также в посольстве призвали граждан Казахстана не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.