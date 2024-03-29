На Украине решили, что Арка Дружбы народов в Киеве подлежит сносу

Украинский институт национальной памяти (УИНП) решил, что Арка Дружбы народов в Киеве угрожает национальной безопасности. Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института.

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"Размещенная в Крещатом парке города Киева Арка Дружбы народов, посвященная событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией (установлена в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота (1917 год), относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу", - говорится в тексте. Эксперты также указали, что "несмотря на переименование Киевским городским советом в "Арку Свободы украинского народа", монумент представляет исключительно <...> советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины".

На Украине с 2015 года, когда был принят закон о так называемой декоммунизации, идет "война с памятниками" и топографическими названиями, связанными с советской историей. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. Инициировать смену названия топографического объекта, что включает не только города и улицы, но также памятники природы, овраги и другие объекты, могут не только местные власти, но и кабмин страны. Например, 28 марта правительство Украины предложило переименовать находящийся в Днепропетровской области памятник природы Дуб памяти Ленина в Казацкий.

В последнее время по всей Украине демонтируются памятники русским писателям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов и даже нацистских преступников.