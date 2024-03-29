Киев признал недовольство США его ударами по энергоинфраструктуре РФ

США недовольны ударами Киева по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и иным объектам топливно-энергетического комплекса России. Это подтвердил в опубликованном 29 марта интервью газете The Washington Post (WP) президент Украины Владимир Зеленский.

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"Реакция Соединенных Штатов на это не была позитивной", - заявил он, комментируя недавние украинские удары по российским НПЗ и другим объектам. При этом Зеленский, по свидетельству внешнеполитического обозревателя WP Дэвида Игнейшеса, взявшего интервью в Киеве 28 марта, высказался в том духе, что Запад не может запретить Украине наносить такие удары. "Мы применяли собственные беспилотники. Никто не может нам сказать, что мы не можем [поступать таким образом]", - утверждал Зеленский.

Как сообщила на прошлой неделе газета Financial Times (FT), американская администрация требует от Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре России. Как отметило издание, помимо возможного роста цен на топливо на мировых рынках, Вашингтон опасается того, что Россия может нанести ответный удар по инфраструктуре противника, на которую полагаются в том числе западные страны. К ним относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron.

В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов.

На Украине подтвердили, что США призывали Киев не бить по российским НПЗ

Правительство США отказалось комментировать публикацию FT по существу, ограничившись повторением заверений в том, что Вашингтон не поощряет удары Киева по российской территории и не способствует их нанесению.