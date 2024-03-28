Вооруженный мужчина открыл огонь в здании ведомства по цифровизации Тайваня

Мужчина зашел в здание ведомства цифрового развития Тайваня и открыл огонь. Жертв и пострадавших нет, сообщило Центральное информационное агентство острова.

По данным издания, инцидент произошел около 10:00 по местному времени (05:00 мск). Мужчина вошел в вестибюль здания, начал выкрикивать антиправительственные лозунги, а затем достал пистолет и начал стрелять.

В результате был разбито стекло у входа и повреждена стена. Мужчина попытался подняться по лестнице в служебные помещения, но был блокирован охранниками.

Приехавшая на место происшествия полиция арестовала стрелка, изъяв у него пистолет и винтовку. В результате инцидента жертв и пострадавших не было.

22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной форме и открыли огонь по посетителям и персоналу, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 140 человек и не менее 180 получили ранения. Преступники попытались скрыться, но были задержаны. Ведется расследование.