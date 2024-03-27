Госдеп не признает причастность США, Великобритании и Украины к теракту в РФ

США, Великобритания и Украина не связаны с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал представитель Госдепа , передает «РИА Новости».

По его словам, утверждения о причастности США, Великобритании и Украины «категорически не соответствуют действительности».

«Украина с этими атаками не связана, Великобритания с этими атаками не связана, США с этими атаками не связаны», — сказал Миллер.

Также он напомнил, что Вашингтон заранее предупредил Москву об угрозе теракта, поскольку хотели, чтобы он был предотвращен.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что РФ располагает данными о причастности к теракту в «Крокусе» США, Великобритании и Украины. При этом, по его словам, конкретные заказчики пока не установлены. Глава ФСБ добавил, что на причастность Украины к произошедшему, в том числе указывает попытка террористов сбежать туда, а также то, что их там ждали.