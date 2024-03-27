Премьер Нидерландов обратился к Китаю из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Китай заставить Россию положить конец конфликту на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

Вчера, 26 марта, Рютте прибыл в Пекин с официальным визитом. Одной из тем его приезда в Китай стало обсуждение ситуации на Украине.

«Здесь, в Европе, мы хотим, чтобы Китай использовал свой вес, чтобы заставить Россию положить конец войне», — сказал Рютте.

По его мнению, Пекину «важно понимать, что это прямая угроза безопасности для Европы». Рютте считает, что «успех России на Украине станет угрозой для всей Европы», потому что на этом все «не закончится».

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Напомним, что в Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.