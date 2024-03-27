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Президент Бразилии перепутал Макрона с бывшим лидером Франции

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая в ходе официального визита главы Франции Эммануэля Макрона, перепутал того с бывшим французским лидером Николя Саркози. Об этом пишет ТАСС.

Президент Бразилии перепутал Макрона с бывшим лидером Франции
© globallookpress.com

Главы двух стран приняли участие в церемонии награждения вождя амазонских индейцев каяпо Раони Метуктире.

«Сегодня вечером мы с Саркози поедем в Рио-де-Жанейро», - заявил президент Бразилии в ходе своего выступления на мероприятии.

При этом участники церемонии указали ему на ошибку и глава Бразилии исправился.

Макрон никак не отреагировал на оплошность коллеги, продолжая вежливо улыбаться, свидетельствует видеозапись, опубликованная RT.

Ранее президент США Джо Байден перепутал имена лидеров стран Евросоюза, сказав, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, которые к тому моменту уже умерли.

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